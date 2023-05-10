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14:09, 10 мая 2023Россия

В России объяснили денонсацию Договора об обычных вооружениях

Депутат Госдумы Швыткин назвал некритичной денонсацию Договора об обычных вооружениях
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Страны НАТО первыми нарушили Договор об обычных вооружениях в Европе. Кроме того, Россия также уже приостановила свое участие в нем в 2007 году, только теперь выход будет осуществлен официально. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Договор был подписан в 1990 году, затем, в 1999 году, на саммите ОБСЕ был обновлен с учетом роспуска Организации Варшавского договора (ОВД) и расширения НАТО. То есть изначально договоренность была блоковой, затем, после роспуска ОВД и расширения НАТО, произошел переход к национальным и территориальным уровням для стран-участниц. В 2007 году наш президент подписал указ о приостановлении договора», — рассказал Швыткин.

Он объяснил, что Договор об обычных вооружениях в Европе предполагал введение ограничений на пять категорий вооружений: боевые танки, бронированные машины, артиллерия, боевые вертолеты и самолеты. Предполагалось, что соглашение будет носить бессрочный характер, но ратифицировали его только четыре страны, включая Россию.

Страны блока НАТО не ратифицировали договор. Мало того, они еще и нарушали его прямым образом, увеличивая соответствующее вооружение на границе нашей страны

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Швыткин выразил уверенность в том, что Госдума поддержит решение президента об окончательном выходе из договора, ведь Россия все еще оставалась его формальной участницей, несмотря на приостановку в 2007 году.

«Как бы там ни было, формально мы оставались участниками этого договора, что давало и какую-то моральную ответственность, и правовую. Теперь выход будет осуществлен официально», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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Варвара Кошечкина
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