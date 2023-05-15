В МИД высказались о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Замглавы МИД России Рябков: денонсация ДОВСЕ не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает «Парламентская газета».

По его словам, это не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе. «На нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что после решения Москвы «исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор». «ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе», — заявил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.