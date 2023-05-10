В Думу внесли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В Госдуму внесли проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что документ был внесен в нижнюю палату российского парламента президент России Владимир Путин.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли «краеугольным камнем европейской безопасности».