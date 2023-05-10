Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 10 мая 2023Россия

В Думу внесли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В Госдуму внесли проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что документ был внесен в нижнюю палату российского парламента президент России Владимир Путин.

Материалы по теме:
Новые штрафы, знаки, разметка и подорожание техосмотра: что ждет российских водителей в 2023 году
Новые штрафы, знаки, разметка и подорожание техосмотра:что ждет российских водителей в 2023 году
18 января 2023
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе.Что это значит?
Сегодня

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли «краеугольным камнем европейской безопасности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о начале военных сборов
Стилист Лисовец назвал самые модные платья на выпускной 2023 года
Президента Грузии обвинили в потере связи с реальностью
Алиханов назвал эквилибристикой решение Польши переименовать Калининград
В Думу внесли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Пятеро российских школьников стали жертвами лесных педофилов в Ленобласти
Падение неизвестного снаряда на машину в Петербурге сняли на видео
В Финляндии продадут остров с военными укреплениями у границы с Россией
Самбурская сняла видео в красном бикини
Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.