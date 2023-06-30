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01:23, 30 июня 2023Мир

В МИД назвали «последнюю каплю» для выхода России из ДОВСЕ

Рябков назвал вступление Финляндии в НАТО последней каплей для выхода России из ДОВСЕ
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вступление Финляндии и процедуру приема Швеции в НАТО последней каплей для выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Финляндия не является участницей ДОВСЕ, поэтому перспектива размещения в государстве вооружений сил третьих стран существенно нарушает стабильный баланс вооружений на севере Европы.

«Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции», — заявил Рябков.

Он отметил, что Москва не собирается увещевать оппонентов, которые «давно и прочно заняли свою неверную позицию».

Ранее замглавы МИД России заявил, что договоренности по контролю за обычными вооружениями в Европе сейчас нереальны. Он указал, что способность коллективного Запада к договоренностям серьезно подорвана его действиями.

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    Марина Совина
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