В МИД назвали «последнюю каплю» для выхода России из ДОВСЕ

Рябков назвал вступление Финляндии в НАТО последней каплей для выхода России из ДОВСЕ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вступление Финляндии и процедуру приема Швеции в НАТО последней каплей для выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Финляндия не является участницей ДОВСЕ, поэтому перспектива размещения в государстве вооружений сил третьих стран существенно нарушает стабильный баланс вооружений на севере Европы.

«Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции», — заявил Рябков.

Он отметил, что Москва не собирается увещевать оппонентов, которые «давно и прочно заняли свою неверную позицию».

Ранее замглавы МИД России заявил, что договоренности по контролю за обычными вооружениями в Европе сейчас нереальны. Он указал, что способность коллективного Запада к договоренностям серьезно подорвана его действиями.