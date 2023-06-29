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22:51, 29 июня 2023Мир

МИД заявил о нереальности договоренностей по контролю за вооружениями в Европе

Рябков: договоренности по контролю за обычными вооружениями в Европе сейчас нереальны
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что договоренности по контролю за обычными вооружениями в Европе сейчас нереальны. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат заявил в ходе конференции стран — участниц Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что в настоящее время наблюдается высокая конфронтационность.

Рябков также указал, что способность коллективного Запада к договоренностям серьезно подорвана его действиями.

«Повторю, у стран Запада было более чем достаточно времени, чтобы проявить здравый смысл, но они предпочли идти по пути конфронтации с Россией, что нашло, среди прочего, отражение в стратегической концепции Североатлантического альянса», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков допустил, что США, возможно, будут предпринимать какие-то шаги по дальнейшему выходу из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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    Марина Совина
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