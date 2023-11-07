Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 7 ноября 2023Мир

Германия допустила возврат к ДОВСЕ в случае изменения позиции России

МИД Германии допустил возврат к участию в ДОВСЕ, если Россия изменит позицию

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия может вернуться к участию в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), если Россия изменит свою позицию. Об этом заявили в МИД ФРГ, сообщает ТАСС.

«В случае кардинального изменения позиции России возобновление реализации ДОВСЕ остается возможным», — подчеркнули в немецком ведомстве.

В МИД Германии выразили готовность продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ, в том числе обмен данными с заинтересованными странами Европы и соблюдать национальные квоты по боевым системам.

Ранее МИД России сообщил о выходе из ДОВСЕ. В полночь на 7 ноября была завершена процедура выхода страны из соглашения. В министерстве подчеркнули, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте.

США и их союзники по НАТО также уведомили, что они официально приостановят свое участие в договоре. Отмечается, что приостановка участия в договоре даст США больше гибкости в размещении сил на северном и южном флангах НАТО, в том числе в Румынии и Болгарии вблизи Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

      Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости