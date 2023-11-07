Германия допустила возврат к ДОВСЕ в случае изменения позиции России

МИД Германии допустил возврат к участию в ДОВСЕ, если Россия изменит позицию

Германия может вернуться к участию в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), если Россия изменит свою позицию. Об этом заявили в МИД ФРГ, сообщает ТАСС.

«В случае кардинального изменения позиции России возобновление реализации ДОВСЕ остается возможным», — подчеркнули в немецком ведомстве.

В МИД Германии выразили готовность продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ, в том числе обмен данными с заинтересованными странами Европы и соблюдать национальные квоты по боевым системам.

Ранее МИД России сообщил о выходе из ДОВСЕ. В полночь на 7 ноября была завершена процедура выхода страны из соглашения. В министерстве подчеркнули, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте.

США и их союзники по НАТО также уведомили, что они официально приостановят свое участие в договоре. Отмечается, что приостановка участия в договоре даст США больше гибкости в размещении сил на северном и южном флангах НАТО, в том числе в Румынии и Болгарии вблизи Украины.