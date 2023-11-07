США приостановят участие в договоре об обычных ВС в Европе

НАТО приостановило участие в ДОВСЕ после того, как из договора вышла Россия

США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

США и их союзники по НАТО уведомили, что они официально приостановят свое участие в договоре 1990 года об ограничении обычных вооружений в Европе. Этот шаг последовал за формальным выходом России из соглашения, сказано в статье.

Отмечается, что приостановка участия в договоре даст США больше гибкости в размещении сил на северном и южном флангах НАТО, в том числе в Румынии и Болгарии вблизи Украины. Это также позволяет западным союзникам Украины избегать обмена информацией о размещении своих сил со странами, близкими к России.

Ранее стало известно о выходе России из ДОВСЕ. В полночь на вторник, 7 ноября, была завершена процедура выхода страны из соглашения.