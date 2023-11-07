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14:26, 7 ноября 2023Мир

Британия и ее союзники приостановят участие в ДОВСЕ

Британия и ее союзники приостановят участие в ДОВСЕ после выхода из него России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Британия и ее союзники приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России. Об этом заявили в МИД Британии.

В министерстве осудили выход России из договора и отметили, что намерены вместе со странами-единомышленниками работать над реализацией добровольных стабилизирующих мер.

7 ноября Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД РФ отметили, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте.

17 мая Россия денонсировала ДОВСЕ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ и «страны Запада должны делать выводы». Он также заявил, что вступление Финляндии и процедура приема Швеции в НАТО стали последней каплей для выхода России из договора.

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      Анжелика Бережная
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