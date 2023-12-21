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13:44, 21 декабря 2023Мир

Орбан заявил о нереалистичности вступления Украины в Евросоюз

Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии многих лет от ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Marton Monus / Reuters

Вступление Киева в Европейский союз (ЕС) нереалистично, потому что Украина находится на расстоянии многих лет от объединения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Расстояние между Украиной и Европейским союзом такое же, как между Мако и Иерусалимом. Говоря иначе, чтобы преодолеть это расстояние, потребуется много-много лет», — описал он ситуацию, использую венгерскую поговорку, отсылающей к легенде о крестоносце, который отправился в поход на Святую землю и, проснувшись на корабле на следующий день, решил, что уже прибыл в Иерусалим, хотя на самом деле был только у берегов нынешней Хорватии.

По его словам, Украина совершенно не готова к присоединению к Евросоюзу, поэтому он не понимает, зачем сейчас начинать переговоры по данному вопросу. «Это представляется нереальным. (...) Гораздо лучше было бы сначала установить между ЕС и Украиной какие-то отношения стратегического партнерства», — заключил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Орбан проводит не очень дружественную по отношению к Украине политику. Он также добавил, что венгерский премьер отказывается от встреч с ним по вопросам международной повестки.

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      Дарья Балацкая
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