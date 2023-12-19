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20:24, 19 декабря 2023Мир

Зеленский раскрыл детали разговора с венгерским премьером Орбаном в Аргентине

Зеленский заявил, что премьер Венгрии Орбан отказывается от встреч с ним

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не очень дружественна к Украине, более того, сам Орбан отказывается от встреч по вопросам международной повестки. На это пожаловался президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Политика Орбана не очень дружественна к нам, я ему об этом говорил (…). У меня было несколько вопросов к нему (...), [в ходе визита в Аргентину] я спросил у Орбана: "Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС, может, мы сможем найти дипломатическое решение". Он затруднился дать ответ, почему мы не можем организовать встречу, чтобы решить все вопросы», — заявил украинский политик.

Ранее Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке. По его словам, ближневосточный конфликт негативно повлиял на Украину, так как сместил фокус внимания западных стран: теперь многие государства колеблются, кому предоставлять помощь — Израилю или Киеву. При этом Зеленский отметил, что был готов посетить Израиль в начале боевых действий в секторе Газа, однако у «коллег были свои приоритеты».

18 декабря сообщалось, что в Евросоюзе (ЕС) захотели рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса для того, чтобы согласовать пакет предоставления помощи Украине. По словам высокопоставленного чиновника Евросоюза, присутствовавшего на саммите в Брюсселе, Венгрия, возможно, создаст много проблем и вынудит ЕС использовать сразу несколько разных инструментов.

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      Виктория Кондратьева
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