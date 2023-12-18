«Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

FT: страны ЕС могут лишить Венгрию права голоса ради помощи Киеву

В Евросоюзе (ЕС) захотели рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса для того, чтобы согласовать пакет предоставления помощи Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Часть высокопоставленных европейских чиновников рассматривает возможность проведения так называемой процедуры наказания по статье 7 Договора о Европейском союзе 2007 года. Она предусматривает возможность приостановления избирательных прав страны в связи с нарушением европейского законодательства. Лишать страну-члена ЕС права голоса может другое государство, входящее в состав объединения.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ЕС продумывает другие варианты решения вопроса предоставления помощи Украине

При этом в ЕС на данный момент нет единого мнения относительно лишения Венгрии права голоса. Многие страны нервничают по поводу использования данной статьи, являющейся «самым большим оружием» против Будапешта. Вместо этого они предлагают показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС, чтобы изменить мнение о предоставлении помощи Украине. Что именно под этим подразумевается, источник издания не утончил.

Если это не получится, у ЕС существует план «Б». Он заключается в том, что 26 стран-членов ЕС заключат соглашение о помощи Киеву самостоятельно и без участия Венгрии. Однако это займет намного больше времени и станет лишь временным решением проблемы.

Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставлять денежную помощь Украине высокопоставленный чиновник ЕС

По словам высокопоставленного чиновника Евросоюза, присутствовавшего на саммите в Брюсселе, Венгрия, возможно, создаст много проблем и вынудит ЕС использовать сразу несколько разных инструментов.

Не исключается, что Будапешт может получить разного рода угрозы со стороны других стран-участниц ЕС. Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова Александр Коньков предрек подобное развитие событий. По его мнению, Венгрия выступает в качестве основного нарушителя единства объединения.

Венгрия ввела вето на помощь Украине

Лидерам стран Евросоюза пришлось начать искать способы помешать Орбану повлиять на оказание поддержки Киеву Брюсселем, после того как венгерский премьер показал свою непримиримость в данном вопросе.

Так, после саммита ЕС в Брюсселе Орбан наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро. Как ранее пояснял Орбан, выделение средств Украине наносит Будапешту больше вреда, чем переговоры о членстве Киева в ЕС. Венгерский премьер отметил, что оказание Евросоюзом финансовой помощи Киеву затрагивает реальные венгерские интересы, поскольку Будапешту пришлось бы отдавать свои деньги.

Помимо этого, в ходе саммита ЕС Венгрия воздержалась от участия в принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Такое решение Орбан объяснил тем, что Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага». Он также обратил внимание, что Венгрия не торопится препятствовать началу переговоров о членстве, потому что Будапешт сможет остановить процесс приема «еще 75 раз».

Фото: Yves Herman / Reuters

Мотивом Венгрии назвали желание разблокировать замороженные активы

В ЕС, пытаясь понять мотивы Орбана, выдвигались несколько основных теорий. Одна из которых — пророссийская позиция Орбана, вторая и основная — таким образом Будапешт пытается заставить Брюссель разблокировать замороженные средства.

Накануне саммита в Брюсселе Европейская комиссия приняла решение о разблокировке 10 миллиардов евро из замороженных венгерских фондов. Однако Венгрия осталась недовольна решением и настояла на разблокировке полной суммы денег для Будапешта в обмен на согласование обновленного бюджета ЕС, в который входит финансовая помощь Украине. Сумма заблокированных венгерских средств составляла более 21,7 миллиарда евро.