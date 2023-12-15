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17:09, 15 декабря 2023Мир

Венгрия настояла на разблокировке средств ЕС в обмен на помощь Украине

Венгрия одобрит помощь Киеву в случае разблокировки средств для Будапешта

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия настояла на разблокировке полной суммы денег для Будапешта в обмен на согласование обновленного бюджета Европейского союза (ЕС), в который входит финансовая помощь Украине. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100 процентам полагающихся нам средств», — констатировал Орбан.

По его словам, Венгрия готова к переговорам с ЕС по бюджетным вопросам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что выделение средств Украине наносит Будапешту больше вреда, чем переговоры о членстве в ЕС. Он отметил, что оказания Евросоюзом финансовой помощи Киеву затрагиваются реальные венгерские интересы.

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      Дарья Балацкая
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