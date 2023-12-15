Орбан рассказал о вреде помощи ЕС Украине для венгерских интересов

Орбан: выделение средств Украине вредит больше, чем переговоры о членстве в ЕС

Выделение средств из бюджета Европейского союза (ЕС) на помощь Украине вредит венгерским интересам в большей степени, чем начало переговоров о вступлении Киева в объединение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

По словам премьера, в будущем Будапешт будет иметь возможность вмешаться в этот процесс. В случае оказания Евросоюзом финансовой помощи Киеву затрагиваются реальные венгерские интересы, поскольку Будапешту пришлось бы отдавать свои деньги. «Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе еще не вредит венгерским национальным интересам. У нас будет возможность вмешаться позже», — рассказал он.

Ранее Орбан упомянул о многочисленных возможностях остановить прием Украины в Евросоюз. Он отметил, что Венгрия не торопится препятствовать началу переговоров о членстве, потому что Будапешт сможет остановить процесс приема еще 75 раз.