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11:00, 15 декабря 2023Мир

Орбан заявил о многочисленных возможностях остановить прием Украины в ЕС

Премьер Орбан: Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не торопится препятствовать членам ЕС принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в состав Евросоюза, потому что Будапешта сможет остановить процесс приема еще 75 раз, а окончательное решение должно будет быть утверждено парламентами 27 государств-членов организации. О подобных возможностях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», — заявил политик.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану покинуть помещение и отправил его за кофе, чтобы в это время остальные страны ЕС в его отсутствие могли бы согласовать начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. «Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — процитировал журнал Politico слова Шольца.

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      Виктория Кондратьева
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