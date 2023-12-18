В ЕС задумались лишить Венгрию права голоса для заключения соглашения по Украине

FT: страны ЕС задумались лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине

Страны Евросоюза задумались о том, чтобы лишить Венгрию права голоса и заключить соглашение о предоставлении помощи Украине. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что ввиду нарушения верховенства закона некоторые чиновники рассматривают возможность применения статьи 7 Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет приостановить избирательные права страны. Это может сделать любое другое государство — член Евросоюза. Однако, уточняет газета, после смены правительства в Польше у Венгрии больше нет гарантированного защитника.

Тем временем многие страны — члены ЕС нервничают по поводу применения данной статьи по отношению к Будапешту. Вместо этого, по словам европейских чиновников, они намерены убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поменять мнение о помощи Украине, показав, что они знают «реальную цену» изоляции страны.

Если это не удастся, добавляет издание, 26 государств союза смогут заключить соглашение о помощи Киеву самостоятельно, хотя это займет время и станет лишь краткосрочным решением.

«Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставлять денежную помощь Украине», — высказался один из собеседников издания.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что в ходе саммита ЕС канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану покинуть помещение и отправил его попить кофе, чтобы в это время остальные лидеры стран ЕС в его отсутствие могли бы согласовать начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. «Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — процитировал журнал Politico слова Шольца.