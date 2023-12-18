Европейской стране предрекли угрозы от ЕС

Политолог Коньков предрек Венгрии угрозы от Евросоюза

Венгрия выступает в качестве основного нарушителя единства Европейского союза (ЕС). Поэтому Будапешт может получить разного рода угрозы со стороны других стран-участниц объединения, предрек кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков в разговоре с «Лентой.ру».

«В последнее время мы видим, что европейское единство находится под угрозой. Периодически случаются разногласия в принятии ключевых решений. Однако сложившийся нормативный порядок принятия решений в Евросоюзе всегда сводился к тому, что все государства принимают решения консенсусом», — напомнил политолог.

По мнению Конькова, тот факт, что сегодня появляются разные предложения каким-то образом изменить систему принятия решений, ставит под сомнения Евросоюз как таковой.

«Не думаю, что в ближайшее время есть возможности для такого рода пересмотра. Но на сегодняшний день трудно прогнозировать, насколько окажется гибкой система Евросоюза», — заключил он.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза задумались о том, чтобы лишить Венгрию права голоса. Это необходимо для заключения соглашение о предоставлении помощи Украине.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

