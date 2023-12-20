Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
23:45, 20 декабря 2023Экономика

В Венгрии оценили ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС

Орбан: прием Украины в ЕС обойдется в €150-190 млрд и раздавит экономику Европы
СюжетВступление Украины в ЕС:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) обойдется членам сообщества дополнительно в 150-190 миллиардов евро. Об этом он высказался в интервью телеканалу TV2.

Орбан оценил ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС и предположил, что это раздавит экономику Европы. Он подчеркнул, что в случае приема страны в организацию Киев будет претендовать на получение помощи в таком объеме, который сейчас получают все страны Центральной Европы, включая Венгрию.

«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — заявил он.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Может предпринять шаги для сохранения прав» Лишенная доли в российских активах австрийская OMV изучает указ Путина

      В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

      Названо условие ускорения предстартовой подготовки перспективных ракет

      Zara обвинили в насмешке над геноцидом, а Balenciaga — в педофилии. Как покупатели бунтуют против мировых брендов?

      Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

      В Венгрии оценили ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС

      Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским

      В Чехии увидели прямую угрозу безопасности от России

      В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта

      Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости