Премьер Венгрии не захотел появления общей границы с Россией. Зачем Виктору Орбану нужна прослойка в виде Украины?

Орбан заявил, что не хотел бы общей границы с Россией для Венгрии

Самое главное, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он предупредил, что если Европа не начнет переговоры по Украине, то Россия напрямую решит этот вопрос с США. Политик пояснил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы между Венгрией и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. «Большие мальчики согласны во всем остальном», — сказал он.

По словам премьера, внимание Венгрии обращено только на себя. Он отметил, что страна не занимается чужими территориями и границами. Также Орбан подчеркнул, что Венгрия не заинтересована в союзе со страной, которая с кем-то находится в состоянии войны. «Членство Украины в НАТО будет означать, что страны НАТО обязательно будут отправлять солдат на Украину. Мы этого не хотим», — добавил он.

Позиция Орбана по вопросу Украины противоречит планам Евросоюза

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия не участвовала в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. «В нынешней ситуации начинать переговоры с Украиной — совершенно иррациональное решение, и Венгрия не меняет своей позиции по этому вопросу. Поскольку 26 других членов ЕС настаивали на том, чтобы такое решение должно быть принято, Венгрия решила, что они могут идти своим путем», — подчеркнул он.

21 декабря Орбан согласился, что действия России на Украине можно называть специальной военной операцией. На итоговой в 2023 году пресс-конференции политика спросили, почему на встрече с президентом России Владимиром Путиным он использовал термин «военная операция».

Будем радоваться, что пока нет войны Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

«Я назвал это военной операцией, потому что война — когда две страны ее объявляют. Война — это всеобщая мобилизация. Иногда я буду называть это войной, иногда военной операцией, как вам будет угодно», — сказал Орбан.

В ноябре венгерский премьер заявил, что Будапешт не будет помогать Украине военными поставками. «Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно признанной военной цели», — заявил Орбан, добавив, что считает российско-украинский конфликт «христианской гражданской войной» между родственными народами, при этом признав, что на данный момент ситуация на фронте является «безвыходной».

Орбана назвали провенгерским политиком

Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Лентой.ру» ранее объяснил, что Виктор Орбан позиционирует себя как защитника венгерского государства и венгерской нации, поэтому не боится спорить с кем угодно, в том числе с Европейским союзом.

Он ведь и не пророссийский, и не прокитайский, и не проамериканский, не пронемецкий и никакой бы то ни было еще. Он провенгерский — и это людям нравится Вадим Трухачев политолог

В то же время Венгрия — страна весьма небогатая и серьезно зависит от средств Евросоюза, поэтому Орбан вряд ли пойдет на обострение конфронтации с Брюсселем, ведь это будет противоречить интересам страны, предположил Трухачев.

Один из ключевых вопросов в венгерско-украинских отношениях заключается в ситуации с правами этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Премьер отметил, что Венгрия больше сфокусирована на помощи закарпатским венграм, нежели самой Украине в целом. По словам Орбана, во времена СССР венгерский язык был защищен лучше, чем сейчас на Украине.