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15:16, 21 декабря 2023Мир

Орбан согласился называть действия РФ на Украине специальной военной операцией

Орбан: действия России на Украине можно называть специальной военной операцией
СюжетПресс-конференция Путина:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился, что действия России на Украине можно называть специальной военной операцией. Об этом он заявил на своей итоговой в 2023 году пресс-конференции, сообщает index.hu.

Политика спросили, почему на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 октября он использовал термин «военная операция».

«Я назвал это военной операцией, потому что война — когда две страны ее объявляют. Будем радоваться, что пока нет войны, потому что война — это всеобщая мобилизация. Иногда я буду называть это войной, иногда военной операцией, как вам будет угодно», — сказал Орбан.

Венгерский премьер также заявил, что вступление Киева в Европейский союз (ЕС) нереалистично, потому что Украина находится на расстоянии многих лет от объединения. По его словам, Украина совершенно не готова к присоединению к объединению, поэтому он не понимает, зачем сейчас начинать переговоры.

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      Семен Александров
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