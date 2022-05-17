Объяснена готовность премьера Венгрии спорить с ЕС по антироссийским санкциям

Политолог Трухачев заявил о готовности Венгрии спорить с ЕС и отстаивать свои интересы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позиционирует себя как защитника венгерского государства и венгерской нации, поэтому не боится спорить с кем угодно, в том числе с Европейским союзом (ЕС). Так готовность венгерского лидера отстаивать интересы своей страны, в том числе по антироссийским санкциям, объяснил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Лентой.ру».

«Он ведь и не пророссийский, и не прокитайский, и не проамериканский, не пронемецкий и никакой бы то ни было еще. Он провенгерский — и это людям нравится», — заявил политолог. В то же время Венгрия — страна весьма небогатая и сильно зависит от средств Евросоюза, поэтому Орбан навряд ли пойдет на обострение конфронтации с Брюсселем, а уж тем более не станет инициировать выход из состава Евросоюза, ведь это будет противоречить интересам страны, предположил Трухачев.

Из-за «несоответствия» принципам правового государства и демократическим ценностям Евросоюз уже и так решил заморозить выделение Венгрии средств из общего бюджета ЕС (порядка 6 миллиардов евро ежегодно). По мнению специалиста, не исключено, что венгерское правительство пойдет на ряд уступок во внутренней политике: например, в отношении Центробанка страны, который, по мнению ЕС, подконтролен правительству.

В то же время власти Венгрии четко отделяют свои отношения с Россией от отношений с Украиной: Будапешт уже несколько лет спорит с Киевом из-за положения этнических венгров в украинском Закарпатье. «Проукраинской Венгрия станет только в том случае, если [президент Украины Владимир] Зеленский или кто бы то ни было добровольно передаст юго-запад Закарпатья в состав Венгрии», — подчеркнул политолог.

Власти Венгрии поддержали предыдущие пять пакетов санкций Евросоюза против России, однако категорически выступают против нового, шестого пакета из-за включенного в него эмбарго на поставки российской нефти. По их мнению, такой шаг разрушит венгерскую экономику. Глава МИД страны Петер Сийярто ранее подчеркнул, что если Евросоюз желает поддержки действующих запретов против России со стороны Венгрии, то поставки российской нефти должны быть исключены из нового проекта санкций.