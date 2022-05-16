Венгрия наотрез отказалась принять запрет ЕС на импорт российской нефти

Глава МИД Венгрии призвал исключить нефтяное эмбарго из пакета санкций ЕС против России

Если Евросоюз (ЕС) желает поддержки действующих запретов против России со стороны Венгрии, то поставки российской нефти должны быть исключены из нового проекта санкций. К такому решению санкционного вопроса призвал глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает Reuters.

По словам министра, Венгрия наотрез отказалась принять нефтяное эмбарго ЕС на импорт российских энергоресурсов из-за отсутствия новых приемлемых предложений с момента недавнего визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Будапешт, поэтому единственным условием поддержки действующих пакетов санкций является исключение запрета на импорт.

Ранее Сийярто заявил, что санкции против российской нефти разрушат венгерскую экономику. Он подчеркнул, что нефтяное эмбарго потребует модернизации венгерского энергоснабжения, которая будет стоить миллиарды евро. Министр резюмировал, что эта мера приведет к росту цен на топливо на 50-60 процентов, а также на все продукты.