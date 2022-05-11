ЕС не предложил Венгрии способов справиться с эмбарго на российскую нефть

В Венгрии заявили, что ЕС не предложил способов справиться с эмбарго на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что собеседники премьер-министра страны Виктора Орбана из Еврокомиссии (ЕК) и Евросоюза (ЕС) так и не предложили ему способов справиться с ударом по экономике страны после введения эмбарго на российскую нефть. Об этом министр рассказал по итогам переговоров Орбана с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

«Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России», — поделился Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия будет настаивать на исключении трубопроводных поставок российской нефти из эмбарго.

По данным источников издания Politico, ЕК готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России. Чиновники из ЕС планируют передать Орбану деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая будет сформулирована на следующей неделе.