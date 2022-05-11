Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС не предложил Венгрии способов справиться с эмбарго на российскую нефть

В Венгрии заявили, что ЕС не предложил способов справиться с эмбарго на российскую нефть
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что собеседники премьер-министра страны Виктора Орбана из Еврокомиссии (ЕК) и Евросоюза (ЕС) так и не предложили ему способов справиться с ударом по экономике страны после введения эмбарго на российскую нефть. Об этом министр рассказал по итогам переговоров Орбана с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

«Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России», — поделился Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия будет настаивать на исключении трубопроводных поставок российской нефти из эмбарго.

По данным источников издания Politico, ЕК готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России. Чиновники из ЕС планируют передать Орбану деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая будет сформулирована на следующей неделе.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Херсонская область захотела войти в состав России
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах
Чехия усилит контроль для украинских беженцев
Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной
Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В России похоронили трех погибших на Украине военных
Еврокомиссия предложит признать обход санкций ЕС против России преступлением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.