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ЕК задумала предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на нефть

Politico: ЕК готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на нефть из РФ

Фото: Richard Carson / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

По информации авторов, европейские чиновники изучают возможность направить Будапешту деньги в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По слова депутатов, средства должны быть переданы в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая будет сформулирована на следующей неделе.

В начале мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит, чтобы Европейский союз ввел эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, это «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику».

В ответ на это Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии. Все остальные государства-члены прекратят импорт к концу этого года, как первоначально предлагалось.

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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Марина Совина
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