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Венгрия выступила против эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия не допустит эмбарго ЕС на нефть из России

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Венгрия не допустит, чтобы Европейский союз ввел эмбарго на поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, запрет на поставки российской нефти в ЕС «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику». Сийярто отметил, что венгерское правительство не позволит «разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа».

Глава МИД Венгрии добавил, что не успокоится до тех пор, «пока план Брюсселя, предусматривающий эмбарго на российскую нефть, не потерпит крах».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой. Глава кабмина страны уточнил, что ограничения против энергетического сектора России являются красной линией для Будапешта.

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Николай Чигасов
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