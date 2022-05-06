Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Венгрии сравнил эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

Премьер Венгрии Орбан назвал эмбарго на энергоресурсы из РФ атомной бомбой для экономики

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Введение Европейским союзом (ЕС) эмбарго на энергоресурсы из России будет равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. Такое сравнение привел венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

Глава кабмина страны уточнил, что ограничения против энергетического сектора России являются красной линией для Будапешта. «Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций, но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — цитирует его ТАСС.

Орбан добавил, что венгерская сторона будет готова обсуждать новые предложения по этому вопросу, если они будут отвечать интересам Будапешта.

Ранее стало известно, что Будапешт отказался поддерживать предложения Евросоюза о санкциях против религиозных лидеров России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Глава кабмина страны уточнил, что Венгрия не поддержит включение Патриарха Кирилла в санкционный список ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предоставлении Украине данных США о положении крейсера «Москва»
НХЛ наказала канадского хоккеиста за удар российского вратаря
В России создадут «карманные» военные беспилотники
Токаев наказал казахского дипломата за критику Российской империи и СССР
Боец ММА получил травмы в смертельном ДТП в центре Москвы с участием блогера
Премьер Венгрии сравнил эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой
Crew Dragon приводнился
Кинолог перечислил правила велосипедных прогулок с собакой
Девушка стала мыться раз в неделю и рассказала о преимуществах
Популярный флагманский iPhone подешевел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.