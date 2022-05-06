Премьер Венгрии сравнил эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

Премьер Венгрии Орбан назвал эмбарго на энергоресурсы из РФ атомной бомбой для экономики

Введение Европейским союзом (ЕС) эмбарго на энергоресурсы из России будет равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. Такое сравнение привел венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

Глава кабмина страны уточнил, что ограничения против энергетического сектора России являются красной линией для Будапешта. «Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций, но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — цитирует его ТАСС.

Орбан добавил, что венгерская сторона будет готова обсуждать новые предложения по этому вопросу, если они будут отвечать интересам Будапешта.

Ранее стало известно, что Будапешт отказался поддерживать предложения Евросоюза о санкциях против религиозных лидеров России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Глава кабмина страны уточнил, что Венгрия не поддержит включение Патриарха Кирилла в санкционный список ЕС.