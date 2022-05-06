Венгрия отказалась поддерживать санкции ЕС против Патриарха Кирилла

Премьер Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает санкции ЕС против религиозных лидеров

Будапешт отказался поддерживать предложения Европейского союза (ЕС) о санкциях против религиозных лидеров России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Huffington Post.

Глава кабмина страны уточнил, что Венгрия не поддержит включение Патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт хочет сотрудничать, а не конфликтовать с объединением.

«Если будет предложение, которое отвечает нашим интересам, мы будем рады его одобрить, но в санкциях есть красная линия, и до сих пор введенные нами санкции вызвали больше проблем для Европы, чем для России», — заключил Орбан.

Ранее сообщалось, что Орбан уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляейн о том, что Будапешт не готов поддержать шестой пакет антироссийских санкций в его нынешнем виде. Он отметил, что если Брюссель будет настаивать на эмбарго на российскую нефть, он потерпит исторический провал в евроинтеграции.