Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций против России

Орбан заявил, что Венгрия не готова поддержать шестой пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляейн о том, что Будапешт не готов поддержать шестой пакет антироссийских санкций в его нынешнем виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия, по его словам, не сможет принять отказ от российской нефти, который является условием нового пакета санкций. Орбан отметил, что ограничения должны вводиться только тогда, когда все страны Евросоюза будут к ним готовы. Он отметил, что если Брюссель будет настаивать на эмбарго на российскую нефть, он потерпит исторический провал в евроинтеграции.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Европейского союза 6 мая проведут заседание, в рамках которого обсудят шестой пакет антироссийских санкций, предложенный Европейской комиссией. Послы стран ЕС должны единогласно поддержать новый пакет санкций, после чего начнется техническая процедура их утверждения.

На аналогичном заседании, которое прошло 4 мая, постпреды не смогли единогласно принять шестой пакет санкций из-за противоречий по отказу от российской нефти. В частности, Венгрия возражала против сроков поэтапного отказа от российской нефти, а министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это предложение подорвет энергетическую безопасность страны. Словакия тем временем просит ЕС о трехлетней отсрочке.