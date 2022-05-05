Послы стран ЕС назначили дату обсуждения новых антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза 6 мая обсудят шестой пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран Европейского союза 6 мая проведут заседание, в рамках которого обсудят шестой пакет антироссийских санкций, предложенный Европейской комиссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Послы стран ЕС должны единогласно поддержать новый пакет санкций, после чего начнется техническая процедура их утверждения. После этого ограничения будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

4 мая постпреды уже провели заседание, в ходе которого не смогли согласовать шестой пакет санкций. Камнем преткновения стал отказ от ввоза российской нефти в страны Евросоюза. Отмечается, что Венгрия возражала против сроков поэтапного отказа от российской нефти, а министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это предложение подорвет энергетическую безопасность страны. Словакия тем временем просит ЕС о трехлетней отсрочке.

Помимо прочего, шестой пакет санкций запретит сделки с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами с исключениями для резидентов Евросоюза.