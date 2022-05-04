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ЕС завершит работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая

Bloomberg сообщил о планах ЕС завершить работу над шестым пакетом санкций к 9 мая

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

Дипломаты ЕС 4 мая обсудили шестой пакет санкций, который единогласно должны одобрить все 27 государств-членов. Отмечается, что Венгрия возражала против сроков поэтапного отказа от российской нефти, а министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это предложение подорвет энергетическую безопасность страны. Словакия тем временем просит ЕС о трехлетней отсрочке. Как заявили осведомленные дипломаты, блок стремится завершить работу над пакетом санкций к концу недели или самое позднее к 9 мая.

Германия поддержала предложенные сроки отказа от нефти из России, а министр экономики Роберт Хабек заявил, что «переходный период достаточно длительный, чтобы мы могли принять все меры предосторожности для создания альтернатив российской нефти в Германии».

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Помимо прочего, шестой пакет санкций запретит сделки с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, с исключениями для резидентов Евросоюза.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что новый пакет санкций предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Также предполагается, что Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на отказ от импорта российских энергоносителей.

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Алина Гончарова
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