Европа назвала срок введения эмбарго на российскую нефть

ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал в интервью газете Il Messaggero еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — пояснил он. Еврокомиссар считает, что такое решение повлияет на европейскую экономику, но больше ударит по российской. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия, подчеркнул он.

4 мая постпреды стран ЕС не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. У ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство.

СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.