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ЕС предложил отложить для трех стран запрет на российскую нефть

Bloomberg: Венгрии, Словакии и Чехии дадут отсрочку до 2024 на запрет российской нефти

Фото: Friso Gentsch / Reuters

Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Все остальные государства-члены прекратят импорт к концу этого года, как первоначально предлагалось. При этом импорт сырой нефти остановится через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что выступает против запрета на сырье, отметив, что это равносильно сбросу «ядерной бомбы» на экономику его страны. Он хочет отсрочки на пять лет, тогда как ЕС первоначально предложил дать стране еще один год для отказа от российской нефти.

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Венгрия, Словакия и Чехия сильно зависят от российской нефти, но на них приходится относительно небольшая часть общего импорта ЕС из России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнуть единства в отношении нефтяных санкций непросто, и это может занять «несколько дней».

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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Платон Щукин
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