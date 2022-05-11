Венгрия назвала неприемлемым эмбарго на российскую нефть

Глава МИД Вегрии Петер Сийярто выступил против нефтяного эмбарго на российскую нефть

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемыми предложения Европейского союза (ЕС) по санкциям в отношении российской нефти, так как они разрушат венгерскую экономику, пишет Рortfolio.

По словам министра, Венгрия может поддержать санкции только в том случае, если Евросоюз предложит решение проблем, которые возникнут в стране, однако на сегодняшний день их нет. Нефтяное эмбарго, подчеркнул Сийярто, потребует модернизации венгерского энергоснабжения, которая будет стоить миллиарды евро. Кроме того, это приведет к росту цен на топливо на 50-60 процентов, а также на все продукты.

В существующем виде предложения по санкциям неприемлемы для Будапешта, подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть.

По мнению политолога Андрея Кортунова, Будапешт ради собственных интересов может поддержать нефтяное эмбарго в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, однако при этом Москве и Будапешту удастся сохранить дружеские отношения.