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Венгрия назвала неприемлемым эмбарго на российскую нефть

Глава МИД Вегрии Петер Сийярто выступил против нефтяного эмбарго на российскую нефть

Фото: Dimitry Anikin / Unsplash

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемыми предложения Европейского союза (ЕС) по санкциям в отношении российской нефти, так как они разрушат венгерскую экономику, пишет Рortfolio.

По словам министра, Венгрия может поддержать санкции только в том случае, если Евросоюз предложит решение проблем, которые возникнут в стране, однако на сегодняшний день их нет. Нефтяное эмбарго, подчеркнул Сийярто, потребует модернизации венгерского энергоснабжения, которая будет стоить миллиарды евро. Кроме того, это приведет к росту цен на топливо на 50-60 процентов, а также на все продукты.

В существующем виде предложения по санкциям неприемлемы для Будапешта, подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть.

По мнению политолога Андрея Кортунова, Будапешт ради собственных интересов может поддержать нефтяное эмбарго в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, однако при этом Москве и Будапешту удастся сохранить дружеские отношения.

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Варвара Кошечкина
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