Названо условие поддержки Венгрией нефтяного эмбарго против России

Политолог Кортунов счел возможной поддержку Венгрией нефтяного эмбарго против России

Венгрия может изменить свою позицию и поддержать санкции Европейского союза (ЕС) против российской нефти при условии, что ей предоставят компенсацию, предположил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом Москве и Будапешту удастся сохранить дружеские отношения, заявил политолог в разговоре с «Лентой.ру».

Компенсация в обмен на санкции

Ради собственных интересов Будапешт может проголосовать за нефтяное эмбарго в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, допустил Андрей Кортунов. Если голос Венгрии будет решающим, Еврокомиссия (ЕК) готова предоставить стране компенсации, полагает политолог.

При определенных условиях венгерская сторона могла бы снять свои возражения против утверждения этого санкционного пакета Андрей Кортунов политолог

«Если Венгрия оказывается единственным препятствием для достижения консенсуса внутри Европейского союза по новым пакетам санкций в отношении Москвы, то Будапешт может получить какие-то компенсации. Это может касаться каких-то субсидий на альтернативные источники поставок нефти, это могут быть субсидии, касающиеся облегчения энергетического перехода венгерской экономики, инвестиции на возобновляемые источники энергии. Такое решение может быть найдено при наличии политической воли и желания принять этот пакет санкций в неизменном виде. Думаю, что для руководства Венгрии главное — это интересы своей страны, своей экономики, поэтому тут может быть торговля», — объяснил он.

Отношения с Россией

Если Будапешт решит поддержать антироссийские санкции, это вряд ли испортит отношения с Москвой, отметил Кортунов.

Такие уступки, которые в Москве тоже просчитывают, не будут означать, что Венгрия перестает занимать свою позицию, в том числе и по российско-украинскому конфликту, отличную от позиции Брюсселя Андрей Кортунов политолог

«У Венгрии есть свой набор проблем с Украиной, есть свои претензии к Киеву, касающиеся венгерского меньшинства в регионах Украины. Сложности венгерско-украинских отношений будут сохраняться, как и особые отношения Будапешта с Москвой. Нам предстоит еще много этапов, на которых Будапешт может проявить свою самостоятельность по отношению к консенсусной позиции Европейского союза», — заключил политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия изучает возможность направить Венгрии деньги, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть.

В начале мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит, чтобы Европейский союз ввел эмбарго на поставки российской нефти. Такой запрет «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику», отметил он.

6 мая еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев.

