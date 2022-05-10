Чехия предложила исключить Болгарию из эмбарго на российскую нефть

Президент Чехии Земан предложил исключить Болгарию из нефтяного эмбарго ЕС в отношении РФ

Президент Чехии Милош Земан предложил исключить Болгарию из нефтяного эмбарго Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает Blesk.cz.

Такое мнение политик высказал встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым. Лидеры в ходе переговоров затронули тему нефтяного эмбарго.

По словам Радева, эмбарго на нефть из России плохо повлияет на экономику Болгарии. Он добавил, что эффективность санкционных мер важна, однако они не должны ухудшать экономики стран.

Ранее вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова высказала мнение, что необходимо положить конец развивающимся соревнованиям за наложение санкций против России. Глава ведомства указала, что нет смысла убивать чужую экономику, совершая при этом самоубийство.