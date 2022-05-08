В Болгарии призвали прекратить соревнования за санкции против России

Вице-премьер Болгарии заявила, что соревнование за санкции против РФ надо прекратить

Вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова высказала мнение, что необходимо положить конец развивающимся соревнованиям за наложение санкций против России. Как уточняет ТАСС, глава ведомства указала, что нет смысла убивать чужую экономику, совершая при этом самоубийство.

Нинова напомнила, что санкции призваны воспрепятствовать развитию российской экономики, чтобы повлиять на финансирование спецоперации на Украине. «Но какой смысл убивать чужую экономику, при этом совершая самоубийство», — задалась вопросом министр, добавив, что «соревнования санкций и контрсанкций надо остановить».

Комментируя свою точку зрения, она сослалась на последний доклад Организации Объединенных Наций (ООН), свидетельствующий о том, что ограничительные меры, которые должны были нанести удар по российской экономике, так или иначе повлияли на 107 стран мира. Согласно докладу, от санкций пострадало порядка 1,8 миллиарда человек, при этом жители 38 стран испытывают нехватку хлеба.

Глава Минэкономики высказала мнение, что Москва сумеет найти альтернативы экспорта своего сырья, тогда каку Софии намного меньше шансов справиться с кризисом.