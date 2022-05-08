Европейская страна заблокировала запрет на нефть из России

Bloomberg: Венгрия заблокировала предложение о запрете на нефть из России

Венгрия заблокировала предложение о введении в Европейском союзе запрета на закупки российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на участников переговоров представителей стран блока, прошедших 8 мая.

Уточняется, что встреча закончилась без достижения договоренностей. Переговоры должны будут продолжиться в ближайшие дни, указывают собеседники агентства.

Содержание очередного пакета санкций должно предполагать запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в течение следующих шести месяцев. Ряду стран, включая Венгрию, Словакию и Чехию предлагали отсрочку, однако Будапешт это не убедило.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 6 мая говорил, что если представителям стран ЕС не удастся достигнуть договоренностей до конца текущей недели, вопрос будет решаться на уровне министров иностранных дел.