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Европейская страна заблокировала запрет на нефть из России

Bloomberg: Венгрия заблокировала предложение о запрете на нефть из России
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия заблокировала предложение о введении в Европейском союзе запрета на закупки российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на участников переговоров представителей стран блока, прошедших 8 мая.

Уточняется, что встреча закончилась без достижения договоренностей. Переговоры должны будут продолжиться в ближайшие дни, указывают собеседники агентства.

Содержание очередного пакета санкций должно предполагать запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в течение следующих шести месяцев. Ряду стран, включая Венгрию, Словакию и Чехию предлагали отсрочку, однако Будапешт это не убедило.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 6 мая говорил, что если представителям стран ЕС не удастся достигнуть договоренностей до конца текущей недели, вопрос будет решаться на уровне министров иностранных дел.

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Платон Щукин
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