Европа определилась со сроком договоренностей о запрете на российскую нефть

Глава евродипломатии: на договоренности о запрете нефти из РФ дадут время до конца недели

Представителям стран Европейского союза в Брюсселе дадут время до конца недели на то, чтобы достичь договоренностей по поводу запрета на российскую нефть. Соответствующие сроки определил в разговоре с Financial Times глава евродипломатии Жозеп Боррель, добавив, что в случае неуспеха вопрос будет решаться на уровне министров иностранных дел.

Он объяснил, что понимает позицию Венгрии, Словакии и Чехии, которые не готовы поддержать соответствующие санкции: все три страны серьезно зависят от российского импорта. «Это вопрос времени и денег. Мы не можем обсуждать предложения, не вписывающиеся в реальность», — заметил политик.

Дипломаты предполагают, что всем трем странам дадут больше времени на отказ от российской нефти: вероятно, большая часть прекратит закупки в течение полугода, но Венгрии и Словакии дадут время до конца, а Чехии — до середины 2024 года. Боррель заметил, что вряд ли это окажет существенное влияние на ситуацию: на три государства приходится лишь небольшая часть европейского импорта.

Говоря о перспективе запрета на российский газ, политик указал, что это вопрос более отдаленной перспективы: топливо необходимо для многих секторов промышленности, а у Германии, в частности, все еще нет возможности импортировать сжиженный природный газ (СПГ). «Эту проблему можно решить, и она будет решена, но не мгновенно», — заключил Боррель.

О том, что Венгрии, Словакии и Чехии дадут отсрочку на введение эмбарго на нефть, ранее сообщило Bloomberg. По информации агентств, все остальные государства-члены прекратят импорт к концу этого года.