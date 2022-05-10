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Запрет на перевозку российской нефти исключили из шестого пакета санкций ЕС

DPA: шестой пакет антироссийских санкций ЕС не включает запрет на транспортировку нефти

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Шестой пакет санкций против РФ больше не включает запрет на транспортировку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По данным источника, принятие решения о включении этого положения в санкционный пакет требует дальшейшей координации на международном уровне. В частности необходимо согласование в рамках Группы семи (G7). Греция, Кипр и Мальта в числе прочих выступают против этой меры из опасений, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Дипломаты отмечают, что запрет европейским компаниям на страхование перевозящих российскую нефть танкеров по-прежнему входит в число запланированных антироссийских санкций. Это может затруднить поставки нефти из РФ в другие страны.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом (ЕС) эмбарго на российскую нефть является вопросом нескольких дней. Он признал, что многие европейские страны зависят от российской нефти и поэтому им намного сложнее принять решение.

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Алиса Дмитриева
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