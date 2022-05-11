В Швейцарии объяснили выигрыш России от нефтяного эмбарго ЕС

Журналист Хосп: Москва выиграет от нефтяного эмбарго ЕС из-за роста цен и поэтапных мер

Экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп объяснил, почему Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

По словам журналиста, потеря российских объемов энергоносителей приведет к росту цен, поэтому Россия сможет в конечном итоге заработать больше, чем без введения эмбарго.

«Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», — пояснил Хосп.

Эксперт добавил, что при запланированном вступлении в силу запрета на российское сырье цены подскочат сразу же, но Москва еще какое-то время продолжит поставлять в Европу подорожавшую нефть. Кроме того, от эмбарго выиграют также Китай и Индия, которые смогут покупать российскую нефть по более низкой цене.

В начале мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит, чтобы Европейский союз ввел эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, это «подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику».