Орбан назвал причину нежелания помогать Украине

Орбан: Венгрия не будет помогать Украине, ведь у нее нет признанной военной цели

Венгрия не будет помогать Украине военными поставками, ведь у Киева нет международно-признанной военной цели в конфликте с Россией. Такую причину нежелания назвал премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает RTL.

«Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно-признанной военной цели», — заявил Орбан, добавив, что считает российско-украинский конфликт «христианской гражданской войной» между родственными народами, при этом признав, что на данный момент ситуация на фронте является «безвыходной».

Ранее Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком в Закарпатье в СССР была лучше, чем сейчас на Украине. «Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена украинского государства», — сказал политик. При этом премьер отметил, что Венгрия больше сфокусирована на помощи закарпатским венграм, нежели самой Украине в целом.