Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 17 ноября 2023Мир

Орбан сравнил ситуацию в СССР и на Украине

Орбан: ситуация с венгерским языком в СССР была лучше, чем сейчас при Украине

Фото: Juan Medina / Reuters

Ситуация с венгерским языком в Закарпатье в период СССР была лучше, чем сейчас на Украине, такое сравнение провел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит издание RTL.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена украинского государства», — сказал политик.

По его словам, Украина продолжает наказывать закарпатцев, поэтому Будапешт поможет им.

Ранее МИД Венгрии выступил против вступления Украины в Европейский союз. Будапешт не поддержит вступление страны в блок до тех пор, пока Киев не восстановит права венгров, проживающих в Закарпатье, заявил глава ведомства Петер Сийярто.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. Что об этом говорят на Украине и в НАТО?

      Пассажирку обязали выплатить миллионы рублей компенсации за дебош на борту

      Путин назвал богатство Запада несправедливым

      Кремль назвал большой ошибкой действия Финляндии на границе с Россией

      Стало известно об угрозе началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Взявшая интервью у Бузовой блогерша заявила о нежелании снимать героев «Дома-2»

      Названы самые популярные виды пластики у россиянок зрелого возраста

      Назван срок перезапуска бывшего завода Volvo в Калуге

      В регионе России перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

      Перечислено вооружение российской подлодки «Нерпа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости