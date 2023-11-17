Орбан сравнил ситуацию в СССР и на Украине

Орбан: ситуация с венгерским языком в СССР была лучше, чем сейчас при Украине

Ситуация с венгерским языком в Закарпатье в период СССР была лучше, чем сейчас на Украине, такое сравнение провел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит издание RTL.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена украинского государства», — сказал политик.

По его словам, Украина продолжает наказывать закарпатцев, поэтому Будапешт поможет им.

Ранее МИД Венгрии выступил против вступления Украины в Европейский союз. Будапешт не поддержит вступление страны в блок до тех пор, пока Киев не восстановит права венгров, проживающих в Закарпатье, заявил глава ведомства Петер Сийярто.

