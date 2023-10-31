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14:17, 31 октября 2023Мир

МИД Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) до тех пор, пока Киев не восстановит права венгров, проживающих в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«В такой ситуации мы не сможем поддержать прогресс в отношении интеграции Украины в европейское сообщество», — заявил дипломат.

Глава ведомства отметил, что из-за конфликта на Украине Будапешт был готов отложить вопрос восстановления прав закарпатских венгров на уровень до 2015 года. Однако из-за принятия ряда законов в 2022 году, касавшихся языковых прав меньшинств на Украине, венгерская сторона пересмотрела свою позицию.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия без раздумий примет у себя переговоры России и Украины, если стороны заявят о своей готовности.

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      Максим Габриелян
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