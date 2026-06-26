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Силовые структуры
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10:29, 26 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

Назван самый выгодный автомобиль для получения страховых выплат мошенниками в России

«Лента.ру»: Mercedes-Benz V-class оказался самым популярным у автомошенников автомобилем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: OSX / wikipedia

Одно из крупнейших организованных преступных сообществ (ОПС), действовавшее на столичном рынке автострахования, для своих афер выбрало минивэны Mercedes-Benz V-class. Подробности схемы выяснил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

По данным следствия, ОПС создали два сводных брата. Один из них два десятка лет занимался автобизнесом, второй был сотрудником независимой автоэкспертной фирмы. Их выбор пал на Mercedes-Benz V-class из-за убежденности специалистов в том, что любые ДТП с ним очень дорого и сложно фальсифицировать. Однако в случае успешной фальсификации страховые выплаты могут превышать стоимость самой машины.

Об их задержании в феврале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, как действовала неуловимая банда автомошенников и какую роль играл безногий каскадер, можно прочитать здесь.

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