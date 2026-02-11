Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 11 февраля 2026Силовые структуры

Получавшие выплаты по КАСКО россияне попали под следствие

В Подмосковье задержали автомошенников, обманувших страховые на 30 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Подмосковье задержали автомошенников, обманувших страховые на 30 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники в составе организованной группы из-за рубежа привозили автомобили и регистрировали их на номинальных собственников, после чего приобретали полисы КАСКО. Далее они совершали дорожно-транспортные происшествия и с поддельными документами от фиктивных владельцев обращались в страховую компанию за выплатами. Ущерб компаниям составил более 30 миллионов рублей.

Сотрудники полиции выявили и задержали предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Было задержано восемь человек. В ходе обысков изъяты средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательное значение по делу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что силовики нашли миллионы в кабинете главврача российской больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров раскрыл ответ России на милитаризацию Гренландии

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok