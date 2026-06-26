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10:27, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали пользу летних супов

Диетолог Королева заявила, что в летних супах содержится мало калорий
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FotosDo / Shutterstock / Fotodom  

Врач-диетолог и эндокринолог Егана Королева и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пользу летних супов. Выпуск с объяснением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Королева отметила, что во многих холодных супах содержится мало калорий, поэтому их можно включать в рацион без риска набрать лишние килограммы. Кроме того, они восполняют потерю жидкости и дают чувство сытости без тяжести. «А главное преимущество холодных супов в том, что они подвержены минимальной термической обработке, благодаря чему ингредиенты сохраняют максимум витаминов и минералов», — заявила диетолог.

В качестве примера Агапкин и Королева привели суп из редиса, его ботвы и кефира. Говоря о нем, эндокринолог также отметила, что, помимо перечисленных полезных свойств, это блюдо также защищает от онкологических заболеваний. Таким эффектом суп обладает благодаря содержащимся в редисе антоцианам — веществам, препятствующим росту в организме раковых клеток.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал пользу свекольника. По его словам, этот холодный суп положительно влияет на сердце и сосуды.

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