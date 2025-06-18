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13:33, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали полезный для сердца суп

Врач Мясников заявил, что свекольник полезен для здоровья сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jiyu3a / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» суп, полезный для здоровья сердца. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, таким свойством обладает свекольник. Один из главных ингредиентов этого холодного супа — свекла — положительно влияет на сосуды и сердечную мышцу, объяснил врач.

Кроме того, Мясников заявил, что в овоще содержится вещество под названием бетаин. Оно увеличивает мышечную силу, что подтвердили исследования. «Кто жал [штангу] лежа, у них результаты на свекле были больше. Так что они, видимо, свекольник ели», — порассуждал специалист.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, полезные для сердца. К ним он отнес яблоки, чернослив, растительное масло, свеклу, курагу и какао.

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