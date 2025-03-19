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20:31, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали шесть продуктов для защиты от болезней сердца

Диетолог Гинзбург заявил, что яблоки, чернослив и масло полезны для сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» шесть продуктов, с помощью которых можно защититься от болезней сердца. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на платформе «Смотрим».

К продуктам, полезным для сердца, Гинзбург отнес яблоки и чернослив. По словам специалиста, в них содержится много пищевых волокон. «Мягкие пищевые волокна замедляют воспаления в организме», — пояснил он. Агапкин добавил, что пектин, содержащийся в яблоках и черносливе, также снижает уровень холестерина в крови.

Необходимыми для сердца специалисты сочли и растительные масла. Агапкин объяснил, что олеиновая кислота из оливкового масла восстанавливает баланс жирных кислот в организме. Гинзбург посоветовал россиянам заменить подсолнечное масло дома на этот вид продукта.

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Кроме того, Гинзбург рассказал о полезных для сердца свойствах свеклы. Он подчеркнул, что содержащиеся в ней вещества расширяют сосуды, что может привести к снижению давления. Также, добавил Агапкин, свекольный сок помогает увеличить показатели физической выносливости. Реабилитолог рассказал, что его нередко пьют спортсмены.

Наконец, отметили врачи, сердечно-сосудистую систему поддерживают курага и какао. В них содержатся калий и магний, полезные для сердца, заявил Гинзбург. Агапкин отметил, что флавоноиды из напитка препятствуют образованию тромбов.

Ранее Агапкин назвал другой продукт, снижающий риск возникновения болезней сердца. Таковым он счел фисташки.

Вот это да!
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