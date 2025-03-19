Россиянам назвали шесть продуктов для защиты от болезней сердца

Диетолог Гинзбург заявил, что яблоки, чернослив и масло полезны для сердца

Врач-диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» шесть продуктов, с помощью которых можно защититься от болезней сердца. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на платформе «Смотрим».

К продуктам, полезным для сердца, Гинзбург отнес яблоки и чернослив. По словам специалиста, в них содержится много пищевых волокон. «Мягкие пищевые волокна замедляют воспаления в организме», — пояснил он. Агапкин добавил, что пектин, содержащийся в яблоках и черносливе, также снижает уровень холестерина в крови.

Необходимыми для сердца специалисты сочли и растительные масла. Агапкин объяснил, что олеиновая кислота из оливкового масла восстанавливает баланс жирных кислот в организме. Гинзбург посоветовал россиянам заменить подсолнечное масло дома на этот вид продукта.

Кроме того, Гинзбург рассказал о полезных для сердца свойствах свеклы. Он подчеркнул, что содержащиеся в ней вещества расширяют сосуды, что может привести к снижению давления. Также, добавил Агапкин, свекольный сок помогает увеличить показатели физической выносливости. Реабилитолог рассказал, что его нередко пьют спортсмены.

Наконец, отметили врачи, сердечно-сосудистую систему поддерживают курага и какао. В них содержатся калий и магний, полезные для сердца, заявил Гинзбург. Агапкин отметил, что флавоноиды из напитка препятствуют образованию тромбов.

Ранее Агапкин назвал другой продукт, снижающий риск возникновения болезней сердца. Таковым он счел фисташки.