Россиянам раскрыли снижающий риск болезней сердца продукт

Врач Агапкин заявил, что фисташки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Врач и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл россиянам продукт, снижающий риск болезней сердца. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что таким свойством обладают фисташки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии передачи гостья программы предположила, что употребление фисташек помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, с чем согласился Агапкин. «Это действительно доказанный факт, наряду с другими орехами, фисташки правда положительно влияют на состояние сосудов», — заявил медик.

Ранее Агапкин назвал неочевидный признак проблем с сердцем. Специалист заявил, что о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей.

До этого доктор Александр Мясников назвал еще один нетипичный признак проблем с сердцем. По его словам, о сердечных болезнях может сигнализировать зубная боль. Как объяснил врач, боль в области сердца может отдавать в челюсть.