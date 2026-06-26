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10:23, 26 июня 2026Экономика

США вывели из-под санкций помощь Венесуэле после землетрясений

США на четыре месяца вывели из-под санкций помощь Венесуэле после землетрясений
Дмитрий Воронин

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США выпустило лицензию, разрешающую финансовые операции с Венесуэлой для помощи этой латиноамериканской стране после двух произошедших в ней землетрясений. Опубликованный документ датирован 25 июня и оговаривает вывод из-под санкций соответствующей помощи сроком до 23 октября.

Согласно прогнозу Геологической службы США (USGS), число жертв землетрясений в Венесуэле с вероятностью 44 процента находится в пределах от 10 до 100 тысяч человек. Местные власти пока сообщали о как минимум 235 погибших и 4300 раненых. При этом почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил, что Соединенные Штаты «немедленно направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь», а временный президент Делси Родригес, заменяющая увезенного из страны Николаса Мадуро, которого американцы намерены судить, поблагодарила президента США Дональда Трампа за солидарность с народом Венесуэлы.

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