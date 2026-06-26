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10:34, 26 июня 2026Спорт

Американский баскетболист сравнил отношение россиян и израильтян к боевым действиям

Баскетболист Бингэм: В Израиле ощущал близость войны, в России воспринимают все проще
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский баскетболист Маркус Бингэм, выступавший за казанский УНИКС и «Хапоэль» из Тель-Авива, сравнил отношение россиян и израильтян к боевым действиям. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, в Израиле он ощущал близость войны. «Здесь же все довольно спокойно мыслят, хотя из-за санкций и есть свои сложности. Но нет уныния и беспокойства, в России люди как-то проще все воспринимают. Жизнь идет своим чередом», — заявил Бингэм.

Американец покинул УНИКС 25 июня. Баскетболист продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о том, почему организация применяет разный подход к вопросу допуска российских и израильских команд к соревнованиям. «Если речь о политике, то не спрашивайте меня», — заявил он.

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